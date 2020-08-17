Макларен: Санчо не нужен «Манчестер Юнайтед». Идеальным вариантом был бы Холанд

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен выразил мнение, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не нужен «красным дьяволам».
«Марсьяль — фантастический игрок, но в больших матчах, когда это действительно важно, он не действует как настоящий бомбардир. На этой позиции нужен высококлассный футболист. Не думаю, что Лукаку вписывается в схему „Манчестер Юнайтед“. Им нужен быстрый игрок.
Тренер беспомощен, если клуб не поддержит его и не приобретёт такого футболиста, как Холанд. Он идеально подошёл бы. Видел его игру за дортмундскую „Боруссию“ — это невероятно. „Манчестер Юнайтед“ должен тратить деньги на правильных футболистов. Видел и Джейдона Санчо в деле — очень интересный футболист, но немного похож на Марсьяля. Он не нужен „Манчестер Юнайтед“. Идеальным вариантом был бы Холанд», — приводит слова Макларена talkSPORT.
- 17 августа 2020
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