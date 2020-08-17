«Не понимаю, над нами смеются или нас поимели». Тренер «Гомеля» — о выборах в Беларуси

Главный тренер «Гомеля» Иван Биончик высказался о протестных акциях, которые проходят в Беларуси.
«Верю, что сейчас белорусы показывают, какая мы нация. Сложно сказать, что будет дальше. У меня достаточно много знакомых, которые говорили о своём выборе. В моём достаточно большом окружении нет людей, которые голосовали за «стабильность». А потом нам говорят о 80 процентах… Не понимаю, над нами смеются или нас просто поимели.
Я не политик, мне сложно что-то говорить о перспективах и переменах. Но когда нам говорят, что извиняются за избитых людей, а потом через сутки-вторые рассказывают про гражданскую позицию тех, кто машет дубинкой… Мне кажется, после таких поступков нужно давать правовую оценку. Не знаю, как правильно выразиться, я же не политолог. Но это не должно сходить с рук безнаказанно", — приводит слова Биончика by.tribuna.com.
- 17 августа 2020
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