Источник: Стефан Страндберг вернётся в «Урал»
Норвежский защитник «Трапани» Стефан Страндберг вернётся в екатеринбургский «Урал», утверждает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере». Футболист подпишет соглашение с российским клубом до лета 2021 года.
В минувшем сезоне 30-летний Страндберг провёл за «Трапани» 12 матчей в Серии В и стал автором одной результативной передачи.
Страндберг выступал за «Урал» в 2019 году на правах аренды. В составе клуба из Екатеринбурга принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями.
«Урал», набрав в двух турах одно очко, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 3-м туре «Урал» на своём поле сыграет с московским «Локомотивом». Матч состоится 19 августа.
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