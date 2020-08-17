Хавбек «Тоттенхэма» перешёл в «Норвич» на правах аренды
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Оливер Скипп перешёл в «Норвич Сити» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба. Арендное соглашение 19-летнего английского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Скипп — воспитанник футбольной академии «Тоттенхэма». В октябре 2018 года полузащитник дебютировал в составе основной команды лондонского клуба. В сезоне-2019/2020 принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующий контракт Скиппа с «Тоттенхэм Хотспур» рассчитан до 30 июня 2024 года.
«Тоттенхэм» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль».
- 17 августа 2020
-
23:18
-
23:06
-
22:54
-
22:39
-
22:32
-
22:22
-
22:02
-
21:49
-
21:42
-
21:29
-
21:25
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:43
-
20:24
-
20:20
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:45
-
19:32
-
19:21
-
19:14
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:44
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:06
Партнерский контент