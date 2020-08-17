Хавбек «Тоттенхэма» перешёл в «Норвич» на правах аренды

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Оливер Скипп перешёл в «Норвич Сити» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба. Арендное соглашение 19-летнего английского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.



Скипп — воспитанник футбольной академии «Тоттенхэма». В октябре 2018 года полузащитник дебютировал в составе основной команды лондонского клуба. В сезоне-2019/2020 принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующий контракт Скиппа с «Тоттенхэм Хотспур» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Тоттенхэм» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль».