Энрике Сетьен возглавлял «Барселону» 218 дней. Худший результат клуба за последние 17 лет

Энрике Сетьен проработал в должности главного тренера «Барселоны» 218 дней. Это худший показатель клуба за последние 17 лет.

Быстрее клуб покинул Радомир Антич, который был уволен в 2003 году, проработав на посту наставника каталонцев 148 дней.

Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, в котором со счётом 2:8 проиграл мюнхенской «Баварии».



Ожидается, что новым главным тренером «Барселоны» станет Рональд Куман, который сейчас возглавляет сборную Нидерландов. Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998-го по 2000-й нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.