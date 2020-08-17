Нойер — о победе над «Барселоной» со счётом 8:2: произошло нечто безумное
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу со счётом 8:2 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Произошло нечто безумное. Прокручивал в памяти каждый эпизод матча, каждый гол. Впрочем, в футболе всё быстро меняется. Нельзя долго отдыхать, оглядываться назад и говорить: «Вау, посмотрите, чего мы достигли». Вместо этого мы должны сделать следующий шаг, заняться следующей задачей.
«Лион» — тактически очень хорошая команда. В их рядах есть настоящие убийцы, которые безжалостно наказали «Манчестер Сити». Мы не должны расслабляться. Соперник может наказать за любую ошибку", — приводит слова Нойера официальный сайт клуба.
Матч «Лион» — «Бавария» состоится 19 августа.
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