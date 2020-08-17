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«Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы

«Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1/2 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 5:0 разгромил «Шахтёр». Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Счёт был открыт в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Никола Барелла. В середине второго тайма преимущество итальянского клуба увеличил Данило Д'Амброзио с передачи Марсело Брозовича. На 74-й минуте счёт до крупного довёл Мартинес с паса Лукаку. Через несколько минут четвёртый гол забил Лукаку, ему ассистировал Мартинес. На 83-й минуте Лукаку оформил дубль, отправив в ворота «горняков» пятый мяч.

В финале «Интер» встретится с «Севильей». Матч состоится 19 августа.

Лига Европы. 1/2 финала
17 августа 2020, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
5 : 0
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Мартинес – 19'   2:0 Д'Амброзио – 64'   3:0 Мартинес – 74'   4:0 Лукаку – 78'   5:0 Лукаку – 83'
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