«Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы

В матче 1/2 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 5:0 разгромил «Шахтёр». Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.
Счёт был открыт в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Никола Барелла. В середине второго тайма преимущество итальянского клуба увеличил Данило Д'Амброзио с передачи Марсело Брозовича. На 74-й минуте счёт до крупного довёл Мартинес с паса Лукаку. Через несколько минут четвёртый гол забил Лукаку, ему ассистировал Мартинес. На 83-й минуте Лукаку оформил дубль, отправив в ворота «горняков» пятый мяч.
В финале «Интер» встретится с «Севильей». Матч состоится 19 августа.
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