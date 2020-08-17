«Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы

В матче 1/2 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 5:0 разгромил «Шахтёр». Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Счёт был открыт в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Никола Барелла. В середине второго тайма преимущество итальянского клуба увеличил Данило Д'Амброзио с передачи Марсело Брозовича. На 74-й минуте счёт до крупного довёл Мартинес с паса Лукаку. Через несколько минут четвёртый гол забил Лукаку, ему ассистировал Мартинес. На 83-й минуте Лукаку оформил дубль, отправив в ворота «горняков» пятый мяч.

В финале «Интер» встретится с «Севильей». Матч состоится 19 августа.