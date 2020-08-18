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Лаутаро Мартинес — о дубле в матче с «Шахтёром»: давно так хорошо не играл

Лаутаро Мартинес — о дубле в матче с «Шахтёром»: давно так хорошо не играл
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Шахтёром» (5:0). Напомним, форвард оформил дубль в этой встрече.

«Это был невероятный вечер, о котором мы мечтали. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз так хорошо играл. В полуфинале мы доказали, что „Интер“ готов совершать подвиги. Мы готовы к финалу.

Эти голы многое мне дали, потому что был период, когда я не был на своём привычном уровне. Этот опыт помогает мне расти. Я доволен игрой команды, мы проявили характер. С каждым матчем „Интер“ становится лучше, набирается опыта.

»Севилья" — очень сильная команда. Мы постараемся отдохнуть и восстановиться в ближайшие несколько дней, чтобы достойно подготовиться к финалу, о котором мечтали. Надеемся, что заберём трофей домой", — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.

«Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы
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