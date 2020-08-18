Давид Сильва перешёл в «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Давидом Сильвой.

Соглашение 34-летнего футболиста с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. В ближайшее время хавбек присоединится к команде.

Давид Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В сезоне-2019/2020 34-летний испанский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых стал автором 6 забитых мячей и 10 результативных передач. Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба.

«Реал Сосьедад» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2019/2020. Чемпионом страны стад мадридский «Реал».