Никола Моро рассказал, почему он взял в «Динамо» 8-й номер
Хорватский новичок московского «Динамо» Никола Моро рассказал, почему он принял решение взять в российском клубе 8-й номер.
«Мне всегда нравился восьмой номер: под ним я играл во время выступлений в юношеских командах. В загребском «Динамо» он был занят, поэтому я выступал под другим. А здесь восьмёрка оказалась свободной, и я с радостью занял её!» — приводит слова Моро пресс-служба бело-голубых.
22-летний Моро обошёлся «Динамо» в € 8,5 млн. Футболист подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии (27 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки.
Никола Моро: «Динамо» — клуб с большими целями. Для меня это шаг вперёд в карьере
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