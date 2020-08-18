Антонио Конте: «Интер» смог сделать так, чтобы «Шахтёр» выглядел середняком

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Шахтёром» (5:0).



«Думаю, мы вышли в финал, играя с командой, которая выглядела менее сильной, чем есть на самом деле. У „Шахтёра“ талантливые футболисты, но нам удалось остановить их. „Интер“ играл смело и держался плана. Игроки заслуживают всяческих похвал. Это была супер-игра, и мы смогли сделать так, чтобы „Шахтёр“ выглядел середняком.



У „Севильи“ большой опыт, однако мы полны энтузиазма. Нужно восстановить силы и порадовать болельщиков „Интера“, которые, я думаю, будут гордиться этими ребятами, которые отдают своё сердце и душу. Мы покинули поле без сожалений. Каждый футболист „Интера“ знает, что выложился на полную и сделал всё, что было в его силах. Думаю, так будет и в финале. Если проиграем, значит, соперник был лучше», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

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