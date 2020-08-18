Бывший тренер «Хоффенхайма» будет помогать Куману в «Барселоне»

Экс-тренер немецкого «Хоффенхайма» Альфред Шрёдер станет помощником Рональда Кумана в испанской «Барселоне», сообщает Voetbal International.

До «Хоффенхайма» Шрёдер работал помощником главного тренера амстердамского «Аякса» Эрика тен Хага, под руководством которого клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что «Барселона» отправила в отставку главного тренера Кике Сетьена, после того, как команда упустила мадридскому «Реалу» чемпионский титул в Испании, а также проиграла мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8. Главным претендентом на пост наставника «Барсы» считается 57-летний голландец Рональд Куман. Как игрок, Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год.