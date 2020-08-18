Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший тренер «Хоффенхайма» будет помогать Куману в «Барселоне»

Бывший тренер «Хоффенхайма» будет помогать Куману в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Экс-тренер немецкого «Хоффенхайма» Альфред Шрёдер станет помощником Рональда Кумана в испанской «Барселоне», сообщает Voetbal International.

До «Хоффенхайма» Шрёдер работал помощником главного тренера амстердамского «Аякса» Эрика тен Хага, под руководством которого клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что «Барселона» отправила в отставку главного тренера Кике Сетьена, после того, как команда упустила мадридскому «Реалу» чемпионский титул в Испании, а также проиграла мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8. Главным претендентом на пост наставника «Барсы» считается 57-летний голландец Рональд Куман. Как игрок, Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год.

Энрике Сетьен возглавлял «Барселону» 218 дней. Худший результат клуба за последние 17 лет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020