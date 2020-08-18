«Шахтёр» нанёс один удар в створ ворот в полуфинале Лиги Европы с «Интером»

В матче 1/2 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 5:0 разгромил «Шахтёр». Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. В составе миланского клуба по дублю оформили Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Ещё один гол в свой актив записал Данило Д'Амброзио.

По ходу матча «Интер» пробил по воротам соперника 12 раз, 9 ударов пришлись в створ ворот. «Шахтёр» в свою очередь нанёс 5 ударов по воротам за матч, из которых один пришёлся в створ.

В финале «Интер» встретится с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».