«Интер» показал лучший результат за 90 лет по забитым голам в сезоне

В матче 1/2 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 5:0 разгромил «Шахтёр». Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. В составе миланского клуба по дублю оформили Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Ещё один гол в свой актив записал Данило Д'Амброзио.

«Интер» в нынешнем сезоне забил 111 голов, что является лучшим показателем для клуба с сезона-1929/1930, сообщается в «твиттере» OptaPaolo. При этом 81 гол миланский клуб забил в чемпионате Италии.

Напомним, по итогам сезона Серии A «Интер» занял второе место, набрав 82 очка после 38 туров.

В финале Лиги Европы «Интер» встретится с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».