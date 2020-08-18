Давид де Хеа: я показал качество за все эти годы и верю в себя

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа дал оценку минувшему сезону.
«Я верю в себя. Я показал качество за все эти годы, поэтому всегда оставался доступным для тренера. Я всегда готов играть и стараюсь помочь команде. Думаю, что в этом сезоне мы улучшились. Мы отставали от третьего места в АПЛ на 14 очков, но по итогам сезона смогли финишировать в тройке. Мы заслуживали права быть в финале Лиги Европы, если честно. Но, возможно, нам нужно немного опыта. Нужно реализовывать свои шансы. Я думаю, мы играем очень хорошо, показываем атакующий футбол. Давайте продолжать совершенствоваться, бороться за этот клуб и попробуем выиграть трофеи в следующем сезоне», — приводит слова де Хеа ESPN.
Напомним по итогам сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял третье место. В полуфинале Лиги Европы «красные дьяволы» проиграли «Севилье».
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