Агент ответил на вопрос о возможном возвращении Гвардиолы в «Барселону»

Хосе Мария Оробитг, агент главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы, ответил на вопрос о возможности специалиста возглавить «Барселону».

«Пеп 100% останется в «Манчестер Сити». Возвращение в «Барселону»? В настоящее время это невозможно», — приводит слова агента Goal.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что, вероятнее всего, «Барселону» возглавит Рональд Куман.

В завершившемся сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в английской Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, где проиграл «Лиону» (1:3). Кроме того, «горожане» стали обладателями Суперкубка Англии и Кубка лиги. В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» дошёл до полуфинала, где потерпел поражение от будущего победителя турнира лондонского «Арсенала» со счётом 0:2.

49-летний Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» выиграли 8 трофеев.