Джефферсон Фарфан получил четыре предложения от клубов MLS

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассматривает несколько предложений от клубов MLS, сообщает AS.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Интер Майами», «Портленд Тимберс», «Нью-Йорк Сити» и «Монреаль Импакт». Сам Фарфан хочет перейти в клуб, который ведёт борьбе за Кубок MLS и где он будет играть на регулярной основе.

Напомним, 5 августа «Локомотив» сообщил об уходе Фарфана, который теперь является свободным агентом.

Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019). Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.