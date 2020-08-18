В руководстве «Барселоны» подтвердили переговоры с Рональдом Куманом

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау подтвердил информацию о том, что клуб ведёт переговоры с наставником национальной командой Нидерландов Рональдом Куманом.
Функционер летал в Амстердам для переговоров с Куманом. По возвращении в Испанию Грау сообщил о переговорах с Куманом.
«Да, я говорил с Куманом», — приводит слова Кумана Sport.es.
Ранее стало известно об увольнении Энрике Сетьена с пота главного тренера.
Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».
Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.
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