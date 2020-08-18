В руководстве «Барселоны» подтвердили переговоры с Рональдом Куманом

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау подтвердил информацию о том, что клуб ведёт переговоры с наставником национальной командой Нидерландов Рональдом Куманом.

Функционер летал в Амстердам для переговоров с Куманом. По возвращении в Испанию Грау сообщил о переговорах с Куманом.

«Да, я говорил с Куманом», — приводит слова Кумана Sport.es.

Ранее стало известно об увольнении Энрике Сетьена с пота главного тренера.

Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.