«Валенсия» предложила игрокам векселя, «Интер» стал финалистом Лиги Европы. Главное к утру

«Барселона» уволила Энрике Сетьена, «Интер» стал финалистом Лиги Европы, «Валенсия» близка к банкротству и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Тампа» одержала третью победу в серии с «Коламбусом».

2. РФС: арбитры матча «Спартак» — «Сочи» успешно прошли проверку на полиграфе.

3. Игрок «Ювентуса» Артур попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

4. Генсек РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Федуна в адрес арбитров.

5. «Барселона» объявила об отставке Сетьена.

6. Рональд Куман возглавит «Барселону» на этой неделе.

7. «Валенсия» предложила игрокам векселя вместо зарплаты. Клуб близок к банкротству.

8. Франсуа Камано перешёл в «Локомотив».

9. «Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы.

