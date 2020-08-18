«Валенсия» предложила игрокам векселя, «Интер» стал финалистом Лиги Европы. Главное к утру
«Барселона» уволила Энрике Сетьена, «Интер» стал финалистом Лиги Европы, «Валенсия» близка к банкротству и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Тампа» одержала третью победу в серии с «Коламбусом».
2. РФС: арбитры матча «Спартак» — «Сочи» успешно прошли проверку на полиграфе.
3. Игрок «Ювентуса» Артур попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
4. Генсек РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Федуна в адрес арбитров.
5. «Барселона» объявила об отставке Сетьена.
6. Рональд Куман возглавит «Барселону» на этой неделе.
7. «Валенсия» предложила игрокам векселя вместо зарплаты. Клуб близок к банкротству.
8. Франсуа Камано перешёл в «Локомотив».
9. «Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы.
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