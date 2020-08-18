«Лацио» остался в ярости после перехода Давида Сильвы в «Реал Сосьедад»

«Лацио» остался в ярости после перехода полузащитника Давида Сильвы в «Реал Сосьедад», сообщает Football Italia.

По данным источника, «Лацио» дал время игроку на принятие решения, однако в последние несколько дней Сильва не отвечал на звонки, а о переходе в «Реал Сосьедад» римский клуб узнал из СМИ. При этом, Сильва подписал менее выгодный контракт с «Реал Сосьедадом», чем ему предлагал «Лацио».

Давид Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В сезоне-2019/2020 34-летний испанский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых стал автором 6 забитых мячей и 10 результативных передач. Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба. Соглашение 34-летнего футболиста с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. В ближайшее время хавбек присоединится к команде.