«Отличный вечер в кругу друзей». Самедов выложил фото с Джикией, Джано и Трахтенбергом
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов опубликовал в "Инстаграме" фотографию с капитаном красно-белых Георгием Джикией, полузащитником «Ротора» Джано Ананидзе и директором департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонидом Трахтенбергом.
«Отличный вечер в кругу друзей», — подписал фотографию Александр.
Напомним, Самедов является воспитанником красно-белых. Он выступал за «Спартак» с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Вместе с Джикией и Джано он стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка (2017).
Также хавбек играл за «Локомотив», «Динамо», «Москву» и «Крылья Советов». Вместе с «железнодорожниками» Александр трижды выигрывал Кубок России.
Самедов — болельщику: я никогда не говорил, что «Спартак» — лучшая команда в моей карьере
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