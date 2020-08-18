Соболев и Жиго посоревновались в точности исполнения штрафных

Нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник красно-белых Самуэль Жиго выяснили, кто лучше исполняет штрафные удары.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского клуба.
«После тренировки игроки остались на поле и выяснили, кто лучше исполняет штрафные удары. Самой горячей стала дуэль Самуэля Жиго и Александра Соболева!» — говорится в описании к видео.
Напомним, в первых двух турах Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали четыре очка. «Спартак» сыграл дома вничью с «Сочи» (2:2), а также одержал победу на стадионе «Открытие Арена» в матче с «Ахматом» (2:0). В данный момент москвичи располагаются на 4-м месте в турнирной таблице.
Следующий матч подопечные Доменико Тедеско проведут на выезде с «Уфой». Встреча состоится 19 августа. Начало — в 16.00 мск.
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