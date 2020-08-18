Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 3-го тура
Сегодня, 18 августа, матчем «Сочи» — «Рубин» стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
В 3-м туре состоится восемь матчей.
18 августа
«Сочи» — «Рубин» (Сочи, 18:00 мск)
«Тамбов» — «Химки» (Саранск, 19:00 мск)
«Краснодар» — «Арсенал» (Краснодар, 20:00 мск)
19 августа
«Урал» — «Локомотив» (Екатеринбург, 16:00 мск)
«Уфа» — «Спартак» (Уфа, 16:00 мск)
«Ахмат» — «Ротор» (Грозный, 18:00 мск)
«Динамо» — «Ростов» (Москва, 19:00 мск)
«Зенит» — ЦСКА (Санкт-Петербург, 20:00 мск)
В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021
- 18 августа 2020
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