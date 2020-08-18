Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 3-го тура

Сегодня, 18 августа, матчем «Сочи» — «Рубин» стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



В 3-м туре состоится восемь матчей.



18 августа

«Сочи» — «Рубин» (Сочи, 18:00 мск)

«Тамбов» — «Химки» (Саранск, 19:00 мск)

«Краснодар» — «Арсенал» (Краснодар, 20:00 мск)



19 августа

«Урал» — «Локомотив» (Екатеринбург, 16:00 мск)

«Уфа» — «Спартак» (Уфа, 16:00 мск)

«Ахмат» — «Ротор» (Грозный, 18:00 мск)

«Динамо» — «Ростов» (Москва, 19:00 мск)

«Зенит» — ЦСКА (Санкт-Петербург, 20:00 мск)



В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021



Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021