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Как будет выглядеть финальная пара Лиги чемпионов?

Как будет выглядеть финальная пара Лиги чемпионов?
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня и завтра пройдут полуфинальные матчи Лиги чемпионов. За выход в финал турнира поборются два французских клуба и два немецких. 18 августа сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ», а 19-го числа встретятся «Лион» и «Бавария».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как будет выглядеть финальная пара Лиги чемпионов?

Принять участие в голосовании также можно, перейдя по ссылке.

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