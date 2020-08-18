Как будет выглядеть финальная пара Лиги чемпионов?
Сегодня и завтра пройдут полуфинальные матчи Лиги чемпионов. За выход в финал турнира поборются два французских клуба и два немецких. 18 августа сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ», а 19-го числа встретятся «Лион» и «Бавария».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как будет выглядеть финальная пара Лиги чемпионов?
Принять участие в голосовании также можно, перейдя по ссылке.
- 18 августа 2020
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