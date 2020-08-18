Как будет выглядеть финальная пара Лиги чемпионов?

Сегодня и завтра пройдут полуфинальные матчи Лиги чемпионов. За выход в финал турнира поборются два французских клуба и два немецких. 18 августа сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ», а 19-го числа встретятся «Лион» и «Бавария».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как будет выглядеть финальная пара Лиги чемпионов?

Принять участие в голосовании также можно, перейдя по ссылке.