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Гонсало Игуаин: не буду тренером. Они все седеют за три года

Гонсало Игуаин: не буду тренером. Они все седеют за три года
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что не собирается начинать тренерскую карьеру, а также объяснил свои намерения.

«Я не стану тренером из-за ментального и психологического стресса, который неизбежен в этой профессии. Все тренеры приходят в команду со своим цветом волос, а через три года седеют», — цитирует Игуаина Goal.com со ссылкой на Fox.

Игуаин защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года. С «бьянконери» он к настоящему моменту завоевал пять трофеев – три титула чемпиона Италии и два Кубка страны. В ходе своей карьеры Гонсало также выступал за «Ривер Плейт», мадридский «Реал», «Наполи», «Челси» и «Милан». В сборную Аргентины вызывался с 2009 по 2018 год.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провёл 32 матча в итальянской Серии А, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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