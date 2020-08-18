Дикань: я в свои 30+ Эменике в сыновья годился

Бывший вратарь «Спартак» Андрей Дикань рассказал о своём бывшем партнёре по московскому клубу нападающему Эммануэле Эменике.



«На футболиста Эменике не похож. Сложен так, что больше на медведя походит. Очень своеобразный и в быту. Какое-то у него своё мышление, всегда на своей волне. На сколько лет он был старше своих «паспортных» лет? Да я ему в свои 30+ в сыновья годился. Лет на двадцать моложе!» — приводит слова Диканя сайт «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на журнал «Футбол».



Дикань защищал цвета «Спартака» с 2010 по 2014 год, с красно-белыми он стал серебряным призёром чемпионата России. В свою очередь Эменике выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год и тоже занимал второе место в национальном первенстве.

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