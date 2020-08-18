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В команду недели в Лиге Европы вошли семь футболистов «Интера»

В команду недели в Лиге Европы вошли семь футболистов «Интера»
Футбол / Лига Европы 0

УЕФА на своём официальном сайте объявил команду недели в Лиге Европы, составленную по итогам полуфинальных матчей.

В состав вошли сразу семеро футболистов миланского «Интера», который накануне, 17 августа, разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0). Остальные места в команде распределились между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей», которые провели свой полуфинальный матч днём ранее (1:2).

Команда недели: Самир Ханданович, Данило Д’Амброзио, Стефан де Врей (все – «Интер»), Серхио Регилон, Хесус Навас (оба – «Севилья»), Николо Барелла, Марсело Брозович (оба – «Интер»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Сусо («Севилья»), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба – «Интер»).

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Интер» состоится 21 августа в Кёльне.

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