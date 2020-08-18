Защитник «Реала» Регилон не нравится Зидану, игрок покинет клуб в ближайшее время

Защитник «Реала» Серхио Регилон, который находится в аренде в «Севилье», покинет мадридский клуб, сообщает Mundo Deportivo.
Как утверждает источник, за игроком следят многие клубы, так как считают испанца сильным игроком. Однако у главного тренера «сливочных» противоположное мнение на этот счёт. Специалист не рассчитывает на футболиста и намерен продать его в ближайшее время.
В Мадриде считают, что Зидану не нравится Регилон из-за плохих отношений испанца с сыном француза — Лукой.
В свою очередь главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги считает Регилона одним из лидеров. Защитник часто выходит в стартовом составе. «Севилья» планирует выкупить игрока, но проблема в цене — «Реал» просит € 20 млн. В случае продажи «сливочные» планируют добавить опцию обратного выкупа.
Регилон является воспитанником «Реала», за который выступает с 2015 года. Преимущественно он играл за вторую команду клуба.
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