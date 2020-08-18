«Не скучаю по аргентинскому футболу». Игуаин ответил на слухи о возвращении на родину

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал информацию о возможном возвращении в Аргентину, где в его услугах заинтересован «Ривер Плейт».



«Я не скучаю по аргентинскому футболу, хотя люблю смотреть его. Я играл там в юности, но сейчас Аргентина открывает мне глаза. Так много игроков не решаются вернуться, и в первую очередь из-за будущего своих семей. Многие теперь уезжают в США, Китай или Саудовскую Аравию в 25 лет», — цитирует Игуаина Goal.com со ссылкой на Fox.



Игуаин защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года. С «бьянконери» он к настоящему моменту завоевал пять трофеев – три титула чемпиона Италии и два Кубка страны. В ходе своей карьеры Гонсало также выступал за «Ривер Плейт», мадридский «Реал», «Наполи», «Челси» и «Милан». В сборную Аргентины вызывался с 2009 по 2018 год.

Гонсало Игуаин: не буду тренером. Они все седеют за три года