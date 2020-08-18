Суд прекращает дела в отношении «Тамбова»
Октябрьский районный суд Тамбова прекратил производство по делам в отношении местного футбольного клуба по искам прокуратуры о взыскании задолженности по заработной плате, сообщает телеграм-канал «Тамбовский юрист». «Чемпионат» подтверждает эту информацию.
От прокурора района поступили заявления о прекращении производств в связи с добровольным исполнением футбольным клубом «Тамбов» требований, изложенных в исковых заявлениях.
Сегодня, 18 августа, «Тамбов» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет с подмосковными «Химками». Игра пройдёт на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало — в 19:00 мск.
В первых двух турах подопечные Сергея Первушина не смогли набрать очков в матчах с «Ростовом» (0:1) и ЦСКА (1:2).
Спортивный директор «Тамбова» Худяков: обидно, все набрали очки, а мы нет
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