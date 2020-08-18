Источник: следственный комитет начал проверку после смерти 17-летнего футболиста

Следственный комитет начал проверку после смерти 17-летнего футболиста «Олимпика» Михаила Колосова во время футбольного матча, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов уже опросили Павла Шкурова, тренера команды. По его словам, 6 августа Колосов проходил углублённое медицинское обследование во врачебно-физкультурном диспансере, которое не выявило никаких противопоказаний.



Шкуров также рассказал полицейским, что перед матчем он интересовался здоровьем спортсменов и Колосов сказал, что он отлично себя чувствует. Однако через несколько минут после начала матча Михаил упал на поле без сознания.



Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать парня, однако он умер в больнице. По предварительным данным, причина — остановка сердца.



Позже выяснилось, что у организаторов матча не оказалось медицинских допусков футболистов. Дело в том, что после диспансеризации сотрудники медучреждения отказались выдавать справки, сообщив, что у них не работает принтер. При этом они добавили, что всё обязательно отправят в электронном виде.



Теперь следователям предстоит выяснить, как проходило обследование и были ли у парня на самом деле патологии, с которыми его не должны были допускать до игр. Проверка идёт по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Своё внутреннее расследование также проводит РФС.