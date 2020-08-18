«Он рано или поздно устанет и приедет в «Зенит». Ловрен — о Салахе

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о дружбе со своим бывшим одноклубником, нападающим «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.



«Скучаю по нему. Он мой хороший друг. Мы постоянно на связи. Надеюсь, навечно.



Всё началось естественно. Мы хорошо общались в первые его дни в „Ливерпуле“. Затем был наш первый кофе. Да, именно так всё и началось — с кофе! «Пойдём выпьем кофе», «Давай встретимся перед выездным матчем», «Поедем в аэропорт вместе». Всё начиналось так. Очень просто, но честно. Считаю, что в дружбе всегда нужно быть честным.



Позвать его в „Зенит“? Думаю, что он всё ещё очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — цитирует Ловрена Sport24.

Ловрен объяснил, почему он решил перейти из «Ливерпуля» в «Зенит»