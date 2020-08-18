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«Барселона» объявит о назначении Кумана в течение двух дней

«Барселона» объявит о назначении Кумана в течение двух дней
Футбол / Испания 0

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау согласовал с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом двухлетний контракт, при условии, что на второй год его оставит будущий президент клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Грау уже вылетел в Амстердам, где планируется достигнуть соглашения с Федерацией футбола Нидерландов о переходе Кумана в стан сине-гранатовых. Также решено, что экс-тренер немецкого «Хоффенхайма» Альфред Шрёдер станет его помощником.

Официально о назначении Кумана будет объявлено 17 или 18 августа.

Ранее стало известно, что «Барселона» отправила в отставку главного тренера Энрике Сетьена, после того как команда упустила чемпионский титул в Испании, а также проиграла мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.

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