Защитник «Реала» Вальехо снова перешёл в «Гранаду» на правах аренды

Защитник «Реала» Хесус Вальехо продолжит карьеру в «Гранаде» на правах аренды до конца сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт мадридского клуба.



Арендное соглашение с испанцем рассчитано до 30 июня 2021 года. Вторую половину минувшего сезона футболист провёл в этом же клубе.



Хесус Вальехо принял участие в 11 матчах чемпионата Испании минувшего сезона и не отметился результативными действиями. «Гранада» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 56 очков.

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании. Подопечные Зинедина Зидана обошли идущую следом «Барселону» на пять очков.

Летом прошлого года Вальехо выиграл со сборной Испании чемпионат Европы до 21 года и был капитаном сборной.