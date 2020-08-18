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Источник: Миранчук согласился на переход в «Аталанту», «Локомотив» просит € 20 млн

Источник: Миранчук согласился на переход в «Аталанту», «Локомотив» просит € 20 млн
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», игрок дал согласие на трансфер, сообщает журналист Даниеле Лонго в "Твиттере".

По словам источника, «Локомотив» просит у итальянского клуба € 20 млн, однако сделка может состояться за сумму € 18 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова заплатить за 24-летнего Миранчука € 15 млн. Также сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан». «Россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переходить в российский клуб. Позже Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула высокая цена.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в сборную России.

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