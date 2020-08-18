Мещеряков: Алексей Миранчук и «Аталанта»? Слухи не комментируем

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».



«Слухи не комментируем», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее сообщалось, что Миранчук близок к переходу в «Аталанту» и уже дал согласие на трансфер. Утверждалось, что «Локомотив» просит у итальянского клуба € 20 млн, однако сделка может состояться за сумму € 18 млн плюс бонусы.



Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в сборную России.

Источник: Миранчук согласился на переход в «Аталанту», «Локомотив» просит € 20 млн