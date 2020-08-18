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Куман: я бы хотел в «Барселону»

Куман: я бы хотел в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал новость о его назначении на пост наставника «Барселоны».

«Да, я бы хотел в этот клуб. Но окончательно о моём переходе можно сказать только тогда, когда будет поставлена ​​подпись в контракте. До тех пор я ничего не могу сказать по этому поводу. Даже если бы я хотел», — цитирует Кумана NOS.

Ранее сообщалось, что с Куманом согласован двухлетний контракт, при условии, что на второй год его оставит будущий президент клуба. Также решено, что экс-тренер немецкого «Хоффенхайма» Альфред Шрёдер станет его помощником.

Официально о назначении Кумана будет объявлено 17 или 18 августа.

Ранее стало известно, что «Барселона» отправила в отставку главного тренера Энрике Сетьена, после того как команда упустила чемпионский титул в Испании, а также проиграла мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.

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