«Сочи» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 18 августа, состоится матч «Сочи» – «Рубин». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Николай Ерёмин и Денис Березнов (оба – Москва). Резервный рефери – Артём Чистяков (Азов).



В двух стартовых турах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи» дважды сыграл вничью – сначала со «Спартаком» (2:2), а затем с «Химками» (1:1). В свою очередь «Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:2), после чего поделил очки с «Уралом» (1:1).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021

«Сочи» — «Рубин»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура РПЛ