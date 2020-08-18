РПЛ — иностранному болельщику: Миранчук — это молодой Зидан
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги ответила иностранному болельщику, оценившему гол полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура чемпионата России (1:0).
Гол был забит в конце первого тайма. Подача Дмитрия Живоглядова в центр штрафной привела к техничной обработке мяча Миранчуком, который отрезал всю оборону «быков». Алексей остался один перед воротами и аккуратно пробил в угол ворот. За восемь часов видео собрало более 500 тыс. лайков в популярном «инстаграме» «433».
«Это Зидан?» — написал один из подписчиков.
«Молодой», — ответила пресс-служба РПЛ.
Ролик можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube. Права на видео принадлежат РФС.
«Это Зидан?» Иностранные болельщики в восторге от гола Алексея Миранчука
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