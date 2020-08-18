РПЛ — иностранному болельщику: Миранчук — это молодой Зидан

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги ответила иностранному болельщику, оценившему гол полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура чемпионата России (1:0).



Гол был забит в конце первого тайма. Подача Дмитрия Живоглядова в центр штрафной привела к техничной обработке мяча Миранчуком, который отрезал всю оборону «быков». Алексей остался один перед воротами и аккуратно пробил в угол ворот. За восемь часов видео собрало более 500 тыс. лайков в популярном «инстаграме» «433».



«Это Зидан?» — написал один из подписчиков.



«Молодой», — ответила пресс-служба РПЛ.

Ролик можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube. Права на видео принадлежат РФС.