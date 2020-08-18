«Рубин» объявил о переходе Подберёзкина в «Урал»

28-летний полузащитник Вячеслав Подберёзкин покинул «Рубин» и перешёл в екатеринбургский «Урал», сообщает официальный сайт казанской команды. Ранее о предстоящей сделке сообщал «Чемпионат».
Полузащитник выступал за «Рубин» с января 2018 года, сыграл 53 матча, забил два гола и сделал три голевые передачи. В сезоне-2019/2020 был капитаном казанской команды.
Хавбек в начале 2016 года пришёл в «Краснодар» из «Урала» и с тех пор сыграл в составе «горожан» 44 официальных матча, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.
Зимой 2018 года он был арендован «Рубином», а по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить у «горожан» трансфер футболиста.
В новом сезоне РПЛ «Рубин» проиграл «Локомотиву» (1:2) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1). В следующем туре «Рубин» сыграет с «Сочи».
- 18 августа 2020
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