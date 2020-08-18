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«Рубин» объявил о переходе Подберёзкина в «Урал»

«Рубин» объявил о переходе Подберёзкина в «Урал»
Футбол / РПЛ 0

28-летний полузащитник Вячеслав Подберёзкин покинул «Рубин» и перешёл в екатеринбургский «Урал», сообщает официальный сайт казанской команды. Ранее о предстоящей сделке сообщал «Чемпионат».

Полузащитник выступал за «Рубин» с января 2018 года, сыграл 53 матча, забил два гола и сделал три голевые передачи. В сезоне-2019/2020 был капитаном казанской команды.

Хавбек в начале 2016 года пришёл в «Краснодар» из «Урала» и с тех пор сыграл в составе «горожан» 44 официальных матча, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

Зимой 2018 года он был арендован «Рубином», а по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить у «горожан» трансфер футболиста.

В новом сезоне РПЛ «Рубин» проиграл «Локомотиву» (1:2) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1). В следующем туре «Рубин» сыграет с «Сочи».

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