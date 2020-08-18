«Манчестер Юнайтед» рассматривает Дугласа Косту как альтернативу Санчо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты на случай, если приобрести полузащитника Джейдона Санчо так и не удастся.
Как сообщает Sky Sports, одной из опций «красных дьяволов» является хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста. Английский клуб пристально следил за выступлением игрока в минувшем сезоне.
Коста защищает цвета «Ювентуса» с 2017 года, поначалу играя за клуб на правах аренды из «Баварии», а затем перейдя на постоянной основе. В ходе своей карьеры 29-летний футболист также выступал за донецкий «Шахтёр» и «Гремио». В сезоне-2019/2020 бразилец принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Ранее спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что Санчо продолжит выступление за клуб в предстоящем сезоне.
- 18 августа 2020
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