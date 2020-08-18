«Тоттенхэм» объявил о переходе Джо Харта

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего вратаря сборной Англии Джо Харта.



33-летний футболист заключил с лондонским клубом контракт, рассчитанный до лета 2022 года. «Шпорам» он достался бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента.



Последним клубом Харта был «Бёрнли», за который он выступал с 2018 года и который покинул этим летом по истечении контракта. Наиболее известен голкипер по игре за «Манчестер Сити» в период с 2006 по 2018 год. С «горожанами» он завоевал шесть трофеев – два титула чемпиона Англии, Кубок, Суперкубок страны и два Кубка лиги. Будучи игроком манкунианцев, уходил в аренду в «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бирмингем Сити», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В сборную Англии вызывался с 2008 по 2017 год.