«Тоттенхэм» объявил о переходе Джо Харта

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего вратаря сборной Англии Джо Харта.
33-летний футболист заключил с лондонским клубом контракт, рассчитанный до лета 2022 года. «Шпорам» он достался бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента.
Последним клубом Харта был «Бёрнли», за который он выступал с 2018 года и который покинул этим летом по истечении контракта. Наиболее известен голкипер по игре за «Манчестер Сити» в период с 2006 по 2018 год. С «горожанами» он завоевал шесть трофеев – два титула чемпиона Англии, Кубок, Суперкубок страны и два Кубка лиги. Будучи игроком манкунианцев, уходил в аренду в «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бирмингем Сити», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В сборную Англии вызывался с 2008 по 2017 год.
- 18 августа 2020
-
16:00
-
15:37
-
15:22
-
15:15
-
15:14
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:46
-
14:32
-
14:26
-
14:21
-
14:12
-
14:04
-
14:01
-
13:48
-
13:47
-
13:41
-
13:21
-
13:06
-
13:06
-
12:49
-
12:48
-
12:26
-
12:17
-
12:11
-
12:02
-
11:54
-
11:47
-
11:44
-
11:27
-
11:25
-
11:01
-
10:59