«Уэска» хотела взять Смолова в аренду, но «Локомотив» согласен только на продажу

Как стало известно «Чемпионату», «Уэска», которая вышла в Примеру, хочет взять нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в аренду, но москвичи не согласны на такие условия. Уход форварда возможен только на полноценной основе.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Смолов перейдёт в аренду в «Фенербахче» с правом выкупа за € 4 млн. Срок арендного соглашения — один год. «Фенербахче» заплатит «Локомотиву» € 1 млн.



В конце июля нападающий московского «Локомотива» вернулся в Москву из испанской «Сельты», где он находился в аренде. В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.