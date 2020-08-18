«Тамбов» — «Химки»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 18 августа, состоится матч «Тамбов» – «Химки». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Сергей Куликов (Саранск).



В двух стартовых турах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Тамбов» потерпел два поражения – сначала от «Ростова» (0:1), а затем от ЦСКА (1:2). В свою очередь «Химки» проиграли ЦСКА (0:2), после чего поделили очки с «Сочи» (1:1).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«Тамбов» — «Химки»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура РПЛ