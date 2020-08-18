Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» — «Химки»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

«Тамбов» — «Химки»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 августа, состоится матч «Тамбов» – «Химки». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Сергей Куликов (Саранск).

В двух стартовых турах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Тамбов» потерпел два поражения – сначала от «Ростова» (0:1), а затем от ЦСКА (1:2). В свою очередь «Химки» проиграли ЦСКА (0:2), после чего поделили очки с «Сочи» (1:1).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«Тамбов» — «Химки»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020