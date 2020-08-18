«Спартак» предложил назвать улицы у стадиона в честь легенд клуба

Руководство «Спартака» предложило назвать все проектируемые улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона «Открытие Арена» в Тушино, именами ветеранов и легенд клуба, сообщает РИА «Новости».
Такая инициатива изложена в письме президента «Спартака» Леонида Федуна на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и других объектов Москвы Натальи Сергуниной.
В письме «Спартак» предлагает назвать одну из улиц в честь основателей клуба братьев Старостиных, а другие проектируемые проезды — именами таких футболистов, как Игорь Нетто, Галимзян Хусаинов, Анатолий Крутиков, Алексей Парамонов, Владислав Жмельков, Анатолий Исаев, Анатолий Ильин, Фёдор Черенков, Борис Татушин, Николай Тищенко, Михаил Огоньков, Сергей Сальников, Анатолий Маслёнкин и Илья Цымбаларь.
- 18 августа 2020
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