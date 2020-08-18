Вагнер Лав сделал голевой пас в дебютном матче за «Кайрат»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, известный в России по выступлению за ЦСКА, дебютировал за свой новый клуб. В 4-м туре казахстанской Премьер-лиги команда в гостях разгромила «Каспий Актау» со счётом 3:0.



Результативное действие бразильца состоялось под занавес встречи, на 81-й минуте. С передачи Вагнера забил нападающий Артур Шушеначев, установив окончательный счёт матча.



8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с Вагнером. Ранее сообщалось, что игрок разорвал контракт с «Коринтиансом», чтобы вернуться в ЦСКА, однако 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанскую команду. Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.



Цвета ЦСКА 36-летний футболист защищал с 2004 по 2012-й и в 2013 году.

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