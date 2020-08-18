«Валенсия» опровергла слухи, что клуб вернул акционеру € 38 млн

«Валенсия» опровергла информацию о том, что клуб вернул главному акционеру Питеру Лиму взятые в кредит € 38 млн. Более того, «летучие мыши» подчеркнули, что сингапурский бизнес-магнат решил дополнительно помочь клубу деньгами.

«Столкнувшись с новыми слухами и фейковыми комментариями, которые стремятся создать путаницу, необходимо пояснить, что информация о возвращении клубом предоставленных в кредит € 38 млн главному акционеру не соответствует действительности.

Напротив, акционер перечислил клубу новую сумму с целью помочь команде в текущих условиях падения доходов в результате серьёзного экономического кризиса, вызванного COVID-19", — говорится в заявлении клуба в официальном "Твиттере".

В минувшем сезоне «Валенсия» заняла девятое место в чемпионате Испании.