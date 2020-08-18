Сергей Юран: почему РФС должен вызывать меня из-за слов о «Спартаке»? Что за бред?

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию, что его пригласили в Российский футбольный союз на беседу по поводу его высказываний в адрес руководства московского «Спартака».
«Не могу понять, откуда вы берёте эту информацию. Никто меня не вызывал. А почему они должны меня вызывать? Что за бред? При чём тут Российский футбольный союз? Не знаю, какие ко мне претензии. Если бы и приглашали, что мне рассказывать? Тогда можно каждого человека, который что то сказал… Не считаю, что РФС должен это как-то разбирать», — цитирует Юрана «Р-Спорт».
Ранее Юран заявлял, что распоряжение о его отставке с поста главного тренера «Химок» пришло от генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Также перед увольнением специалист сказал министру спорта Московской области Роману Терюшкову, что «не будет ложиться под «Спартак».
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