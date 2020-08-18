Тер Штеген успешно перенёс операцию на колене и пропустит 2,5 месяца

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген успешно перенёс операцию на колене, игрок пропустит около двух с половиной месяцев, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Операцию проводил доктор Рамон Кугат. Отмечалось, что хирургическая процедура — мера предосторожности, которая поможет предотвратить дальнейшие проблемы со связками в правом колене.
В текущем сезоне 28-летний немецкий вратарь принял участие в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей, а в 17 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт тер Штегена с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость немецкого футболиста оценивается в € 72 млн. Ранее «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» в 1/4 финала турнира со счётом 2:8.
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