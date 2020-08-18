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Тедеско не полетел на матч с «Уфой», командой будет руководить Хинкель

Тедеско не полетел на матч с «Уфой», командой будет руководить Хинкель
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пропустит матч третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», сообщается на официальном сайте красно-белых. Командой будет руководить его помощник Андреас Хинкель.

Тедеско отсутствовал в заявке команды на матч второго тура РПЛ с «Ахматом». Позже генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов рассказал, что специалист заболел ангиной.

Напомним, в первых двух турах Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали четыре очка. «Спартак» сыграл дома вничью с «Сочи» (2:2), а затем одержал победу на стадионе «Открытие Арена» в матче с «Ахматом» (2:0). Москвичи располагаются на 4-м месте в турнирной таблице.

Встреча с «Уфой» состоится 19 августа. Начало — в 16:00 мск.

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